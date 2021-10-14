Ребенок получил травмы в машине скорой помощи, попавшей в ДТП в Туле

ТУЛА, 14 октября. /ТАСС/. Машина скорой помощи, которая днем в четверг перевозила 11-летнего ребенка в больницу, столкнулась с легковым автомобилем на дороге в Пролетарском округе Тулы. В результате ДТП пострадал ребенок, сообщила пресс-служба управления МВД по Тульской области

"Произошло столкновение машины скорой помощи и легкового автомобиля. По предварительным данным, столкновение произошло, когда скорая помощь транспортировала в медучреждение 11-летнего ребенка, двигаясь с включенными спецсигналами. В результате ДТП повреждения получил ребенок в автомобиле скорой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что авария произошла на улице Металлургов в Пролетарском округе Тулы. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Информация о состоянии ребенка уточняется.