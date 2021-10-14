В жилом доме в Тюмени произошел пожар

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Из десятиэтажного дома в Тюмени, где в одной из квартир произошел пожар, эвакуировали девять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области

"Вызов поступил в 16:17. Пожар в квартире на улице Народной, 8, произошел на седьмом этаже десятиэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила порядка 30 кв .м. Эвакуированы из жилого дома девять человек. На месте ликвидации работают от МЧС восемь единиц специальной техники и 24 человека личного состава. В настоящее время открытое горение ликвидировано", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сейчас ведутся работы по полной ликвидации пожара. Сведений о пострадавших не поступало на данный момент.

В конце сентября 2021 года на этой же улице Тюмени пожар произошел в девятиэтажном доме, там горела кровля.