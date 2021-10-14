В Орске по делу о разбое и превышении должностных полномочий арестовали полицейских

ТАСС, 14 октября. Суд в Орске избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу пятерым сотрудникам патрульно-постовой службы, подозреваемым в разбое и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Орска.

"14 октября 2021 года в Ленинском районном суде города Орска рассматривались ходатайства органов предварительного следствия об избрании меры пресечения пяти сотрудникам патрульно-постовой службы, обвиняемым в совершении разбойных действий, а также в превышении должностных полномочий. Постановлениями Ленинского районного суда города Орска ходатайства следственного органа удовлетворены, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, во вторник вечером группа сотрудников ППС, находясь возле торгово-развлекательного центра "Европейский", совершили разбойное нападение на местного жителя, похитив у него деньги. В момент преступления они использовали табельные пистолеты и наручники, полицейские требовали передать им деньги, угрожая, что в противном случае "обнаружат" у потерпевшего при досмотре запрещенные вещества.

Задержанными оказались пятеро мужчин в возрасте от 22 до 30 лет.