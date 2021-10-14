Суд назначил домашний арест главе Октябрьского района Ижевска, обвиняемому в присвоении

ТАСС, 14 октября. Глава Октябрьского района Ижевска Алексей Девяткин обвиняется в присвоении, его поместили под домашний арест на два месяца, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Первомайский районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении главы администрации Октябрьского района Ижевска А. Н. Девяткина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", - сказано в сообщении.

Суд, заслушав участников процесса и исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть преступления, данные о личности обвиняемого, постановил избрать в отношении Девяткина меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 12 декабря 2021 года, добавили в пресс-службе.

Девяткина назначили на должность летом 2020 года.