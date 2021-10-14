Суд обязал Абызова и адвокатов завершить ознакомление с его делом до 15 ноября

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы обязал бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его адвокатов завершить ознакомление с материалами его дела до 15 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 13 октября ходатайство следователя удовлетворено, Абызову М. А. и его защитникам установлен срок ознакомления с материалами уголовного дела до 15 ноября 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, экс-министр и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые знакомятся с материалами.