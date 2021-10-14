Суд в Москве дал 2,5 года колонии хулиганам, вынудившим полицию стрелять при задержании

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии двух молодых людей, которые распивали спиртные напитки на детской площадке и напали на полицейских, прибывших по вызову, что вынудило сотрудников МВД стрелять в воздух для пресечения нарушения закона.

"Суд назначил россиянину Дмитрию Степкину и гражданину Азербайджана Рагифу Агаеву, каждому 2 года и 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в 2020 году. Степкин и Агаев в компании еще пятерых знакомых сидели на лавочке во дворе одного из домов на Малой Филевской улице и выпивали спиртное. По вызову прибыли двое сотрудников патрульно-постовой службы и потребовали от молодых людей разойтись, однако те не подчинились и оскорбили работников полиции нецензурными словами. Между Агаевым и Степкиным с одной стороны и полицейскими с другой произошла стычка, в ходе которой сотрудники полиции были вынуждены стрелять в воздух, чтобы успокоить правонарушителей. После этого их задержали.

В отношении Степкина и Агаева были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, неопасного для его здоровья) и ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти").