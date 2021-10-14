Мосгорсуд признал законным приговор Кире Ярмыш по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, осужденной на 1,5 года ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе этого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменения назначенное Ярмыш наказание по приговору Преображенского районного суда города Москвы от 16.08.2021 года", - сказал представитель суда.

После оглашения приговора Ярмыш уехала из России. Она была признана виновной по ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарных норм). В течение назначенного срока ей запрещено посещать места проведения массовых мероприятий и принимать в них участие, менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана, при этом она обязана раз в месяц являться в УИС.

По делу о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве ранее уже были вынесены приговоры: 2 августа к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель, активистка Любовь Соболь приговорена к 1,5 года ограничения свободы, на 1 год лишения свободы условно был осужден Олег Навальный. Координатор московского штаба Навального (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Олег Степанов, муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн и активист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николай Ляскин осуждены на год ограничения свободы каждый. Глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева осуждена на 1 год ограничения свободы.