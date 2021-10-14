Пожар произошел в спорткомплексе "Атлант-Косино" в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в спортивном комплексе "Атлант-Косино" на улице Большая Косинская в Москве на площади 20 кв. м, в данный момент он ликвидирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по улице Большая Косинская, дом 5А, поступила в 17:16. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в трехэтажном административном здании происходит возгорание на первом этаже. Благодаря слаженным действиям администрации, все люди были выведены", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что в 17:31 пожар был локализован, а в 17:32 - полностью ликвидирован, его площадь составила 20 кв. "Пострадавших нет", - добавили в ГУ МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что возгорание произошло в раздевалке на первом этаже.

По данным открытых источников, по данному адресу располагается спортивный комплекс "Атлант-Косино".