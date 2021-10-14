Природный пожар в Казахстане на границе с Астраханской областью ликвидировали

АСТРАХАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Загорание тростниковой растительности, впервые зафиксированное 2 октября в Атырауской области Республики Казахстан на сопредельной с Астраханской областью территорией, ликвидировали. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По информации от ДЧС Атырауской области Республики Казахстан, по состоянию на 19:30 14 октября загорание тростниковой растительности в районе села Курмангазы (Ганюшкино) ликвидировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе села Курмангазы (Ганюшкино) Атырауской области Республики Казахстан горит тростник. Жителей Астрахани, Икрянинского, Володарского, Наримановского, Лиманского, Камызякского и Приволжского районов предупреждали о возможном наличии запаха гари. Власти Астраханской области из-за распространяемого запаха гари объявляли повышенную готовность к оказанию медпомощи населению.