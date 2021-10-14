Суд в США отложил вынесение приговора за киберпреступления россиянину Гричишкину

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Суд в США отсрочил вынесение приговора гражданину России Александру Гричишкину, признавшему ранее свою вину в киберпреступлениях. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель Федерального суда Восточного округа штата Мичиган.

"Вынесение приговора отложено", - сказал он, не назвав причин переноса заседания. Новая дата пока не определена.

Как ожидалось, вердикт должна была озвучить в четверг судья Дениз Пейдж Худ. Ранее вынесение приговора также неоднократно откладывалось.

Гричишкин был арестован в США в феврале 2020 года. Американские власти обвиняют его в организации хакерской группы. Вместе с ним по делу проходят еще три человека: россиянин Андрей Скворцов, выходец из Литвы Александр Скородумов и гражданин Эстонии Павел Стасси. По версии следствия, с 2008 по 2015 год они предоставляли злоумышленникам хостинг, позволявший без риска блокировки рассылать вредоносные программы для совершения атак на компьютерные сети финансовых организаций и частных лиц в США. 4 марта этого года Гричишкин пошел на сделку со следствием.