Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Хабаровском крае

ТАСС, 15 октября. Взрыв газовоздушной смеси произошел на кухне квартиры жилого дома в Хабаровском крае в пятницу, пострадал один человек, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 08:18 (01:18 мск)15 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома на проспекте Комсомольском в Амурске наблюдается черный густой дым. Дом газифицирован. Оперативно прибывшие подразделения пожарной охраны установили, что произошла вспышка газовоздушной смеси в квартире на кухне. В результате ожоги получила женщина 1946 года рождения, ее передали бригаде скорой помощи для осмотра и госпитализации", - говорится в сообщении.

На кухне из-за происшествия оплавились стены и потолочное покрытие, но огонь не распространился дальше. Повреждений конструкций и оконных рам нет. Из подъезда пожарные вывели 19 человек. Всего к ликвидации последствий происшествия были привлечены 20 человек личного состава и семь единиц техники.