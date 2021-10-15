В Екатеринбурге пострадали шесть человек при столкновении двух автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей произошло в Екатеринбурге. По предварительной информации, пострадали шесть человек, в том числе четыре подростка, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГИБДД.

"Столкновение автомобилей BMW и ВАЗ-21043 произошло в Екатеринбурге. По предварительной информации, пострадали шесть человек, среди них четыре подростка: два в возрасте 15 лет и два в возрасте 17 лет", - сказал собеседник агентства, отметив, что в ДТП также пострадали 30-летняя женщина, которая находилась в иномарке, и 21-летний водитель ВАЗ-21043.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, ДТП произошло в четверг вечером.

По предварительной информации, водитель BMW в момент столкновения совершал обгон автомобиля.