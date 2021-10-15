В Красноярске полицейские задержали разбушевавшегося пассажира такси с помощью скотча

КРАСНОЯРСК, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали агрессивного пассажира такси в Красноярске с помощью скотча. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

В четверг вечером красноярский телеканал ТВК опубликовал видео, присланное одним из зрителей, на нем мужчина, обмотанный скотчем стоит в окружении полицейских.

"Остановили для проверки документов автомобиль такси. В это время пассажир вышел из машины и стал вести себя агрессивно. К нему были применены средства ограничения подвижности (наручники), однако мужчина продолжал активные агрессивные действия и пытался нанести себе и окружающим повреждения, а также избавиться от находящегося при нем, предположительно, запрещенного вещества. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 21 федерального закона "О полиции", сотрудники имеют право использовать любые подручные средства для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции", - сообщили в ведомстве.

Вещество, от которого пытался избавится мужчина, было отправлено на исследование, оно оказалось синтетическим наркотиком. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ).