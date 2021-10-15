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В Омске с организаторов несогласованных митингов по иску полиции взыскали 1,5 млн рублей

Решение суда будет обжаловано

ОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Омска взыскал с двух активистов, признанных организаторами несогласованного митинга 31 января 2021 года, более 1,5 млн рублей, дополнительно затраченных ведомством на компенсации сотрудникам полиции за сверхурочную работу и бензин для транспортных средств, сообщила в пятницу ТАСС адвокат ответчиков Анастасия Васильева.

"Суд взыскал деньги в полном объеме - 1 млн 514 тыс. - это заработная плата сотрудникам полиции и 84 тыс. рублей - расходы на бензин", - сказала Васильева, отметив, что решение суда будет обжаловано.

Ответчиками выступили экс-сотрудник регионального штаба Алексея Навального (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Даниил Чебыкин и активист Никита Константинов, которые были признаны организаторами несогласованного митинга 31 января 2021 года. Тогда Константинов был задержан за расклеивание листовок, а Чебыкин - на самом митинге. В тот день сотрудники полиции, которые сопровождали участников марша по всему городу, задержали 62 участника. Всего в акции, по данным УМВД, приняли участие более 500 человек.

Ленинский суд рассматривает еще одно аналогичное дело в отношении Чебыкина и ряда других активистов. Полиция намерена взыскать ущерб в размере 450 тыс. рублей, нанесенный проведением несогласованного митинга 23 января.

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