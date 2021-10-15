Спасатели ищут четырех подростков, заблудившихся в лесном массиве в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. На поиски четырех подростков, заблудившихся в лесном массиве в Кабардино-Балкарии, вышли десять спасателей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС.

"В 17:39 15 октября года в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии поступило сообщение о том, что группа из четырех человек заблудились в лесном массиве в окрестностях сельского поселения Кенже. Это жители Нальчика, все 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

Как уточняется, спасатели держат связь с ребятами..

На поисково-спасательные работы привлекли Эльбрусский высокогорный ПСО МЧС России - четыре человека и одна единица техники. Кроме того, в поисках участвуют шесть человек и одна единица техники от ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.