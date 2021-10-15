В Комсомольском районе Чувашии выявили возбудитель бруцеллеза

ТАСС, 15 октября. Диагностические исследования выявили в Комсомольском районе Чувашии наличие возбудителя бруцеллеза. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой министерства сельского хозяйства республики по итогам внеочередного заседания правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

"Территория Чувашской Республики до сегодняшнего дня была благополучной по бруцеллезу животных. <…> В октябре по итогам плановых диагностических исследований на территории Комсомольского района Чувашской Республики выявлен возбудитель бруцеллеза", - приводятся в сообщении слова руководителя Государственной ветеринарной службы региона Константина Викторова.

В республике разработали проект распоряжения об установлении ограничительных мероприятий по бруцеллезу крупного рогатого скота. Кроме того, составили проект плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предотвращению распространения возбудителя бруцеллеза на территории Шераутского сельского поселения Комсомольского района. Согласно проекту документа, предполагается установить эпизоотический очаг в пределах территории личного подворья, расположенного на улице Центральной в деревне Шурут-Нурусово и неблагополучный пункт в пределах границ Шераушского сельского поселения Комсомольского района Чувашии.

Руководитель Государственной ветеринарной службы республики напомнил, что бруцеллез - заразная, хронически протекающая болезнь животных и человека. К заболеванию бруцеллезом восприимчивы все виды сельскохозяйственных животных. Основным источником бруцеллезной инфекции для человека являются мелкий и крупный рогатый скот, а также свиньи. В ряде случаев источником инфекции могут быть собаки, кошки, лошади и пушные звери.

Заражение людей происходит при контакте с больным животным или в результате употребления мяса и молочных продуктов, полученных от больных животных и не прошедших достаточную термическую обработку. В сыром молоке, хранящемся в холодильнике, возбудитель бруцеллеза может сохраняться до 10 дней, в сливочном масле - более 4 недель, в сметане - 8-15 дней, в мясе - до 60 дней. Бруцеллез плохо поддается лечению и часто переходит в хроническую форму, для которой характерно поражение суставов у человека, которое может привести к инвалидности.