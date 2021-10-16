СМИ: в Канаде в результате нападения мужчины с мачете пострадали четыре человека

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в центре Калгари после нападения мужчины, вооруженного мачете. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

В местной полиции пока считают, что жертвами нападения могли стать случайные прохожие. В результате три человека находятся в больнице, четвертому пострадавшему медицинская помощь не понадобилась.

В результате полицейской операции с привлечением кинологов и авиации нападавший был задержан. Сейчас с ним работают следователи. Мотивы задержанного устанавливаются.