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СМИ: в Канаде в результате нападения мужчины с мачете пострадали четыре человека

Нападавший был задержан, отмечает телеканал CBC

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в центре Калгари после нападения мужчины, вооруженного мачете. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

В местной полиции пока считают, что жертвами нападения могли стать случайные прохожие. В результате три человека находятся в больнице, четвертому пострадавшему медицинская помощь не понадобилась.

В результате полицейской операции с привлечением кинологов и авиации нападавший был задержан. Сейчас с ним работают следователи. Мотивы задержанного устанавливаются.

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Канада
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