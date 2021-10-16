Полиция Австралии изъяла крупнейшую в истории страны партию героина

СИДНЕЙ, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная полиция Австралии конфисковала самую крупную в истории страны партию героина. Как сообщили в субботу в правоохранительных органах, перехвачено более 450 кг наркотика, спрятанного в грузе кафельной плитки из Малайзии.

"Австралийские власти изъяли самую крупную в истории страны партию героина, перехватив более 450 кг наркотических веществ [спрятанных] в контейнере с кафельной плиткой, прибывшем в порт Мельбурна из Малайзии. В ходе совместной операции погранслужбы страны и федеральной полиции Австралии был арестован гражданин Малайзии <…>, которому в четверг, 14 октября 2021 года, было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков", - информировала полиция.

В Австралии максимальным наказанием за данное преступление является пожизненное тюремное заключение. Стоимость изъятой партии оценивается в 140 млн австралийских долларов ($103,8 млн).