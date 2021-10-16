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В МЧС предупредили о четырехметровых волнах у северо-западного побережья Сахалина

В некоторых районах ожидается опасный подъем уровня моря со штормом

ТАСС, 16 октября. Спасатели распространили экстренное предупреждение о четырехметровых волнах у северо-западного побережья Сахалина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Во второй половине дня 17 октября у северо-западного побережья Сахалина на участке от мыса Жонкьер до мыса Ламанон (Томаринский, Углегорский, Александровск-Сахалинский и Смирныховский районы) ожидается опасное волнение моря 4 метра. Явление сохранится до конца суток 17 октября", - говорится в распространенном релизе.

Ночью 18 октября в районе поселения Москальво в Охинском районе ожидается опасный подъем уровня моря со штормом, возможно подтопление береговых объектов, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования районов.

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РоссияСахалинская область
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