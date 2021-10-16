В Хабаровском крае закрыли дорогу для автобусов от Комсомольска до Солнечного из-за метели

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Движение автобусов ограничили по дороге от Комсомольска-на-Амуре до поселка Солнечный в Хабаровском крае из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"С 14:00 (хбр) 16 октября 2021 года в связи с неблагоприятными погодными явлениями (снегопад, метель) и недостаточной видимостью ограничено движение пассажирских автобусов на автодороге г. Комсомольск-на-Амуре - р. п. Солнечный с подъездом к п. Горный", - говорится в сообщении. Дорога связывает Комсомольск с Солнечным, где проживает около 11,7 тыс. человек.

Территорию Хабаровского края накрыл циклон, осадки в виде мокрого снега и ветер отмечаются в разных районах. В воскресенье на севере края ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается сильный снегопад и ветер местами до 25-30 м/ с, на мысах - до 30-35м/с.