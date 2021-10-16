В микрорайоне Екатеринбурга, где тлеют торфяники, выявлено превышение оксида углерода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода в 1,6 раза в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, который ранее оказался в дымке из-за тлеющих торфяников. Об этом сообщается в субботу на сайте областного управления ведомства.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: ул. Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,4 раза), РМ 10 (в 1,3), оксида углерода (в 1,6 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили о том, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, за исключением показателя по мелкодисперсной пыли на 1,06%.

По итогам исследований проб, взятых в центре города по адресу: ул. Мичурина, 98, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлено. Специалисты продолжают исследования, ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

"Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна", - обратились к жителям в ведомстве.

О ситуации

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение в четырех микрорайонах города (Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье). В пятницу городская администрация ввела режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона Солнечный из-за тления торфяников.

В торфяниках действуют 27 очагов пожара. В региональном ГУ МЧС отмечали, что наиболее вероятной причиной пожара мог стать поджог.