Два теплохода столкнулись в Ямало-Ненецком автономном округе

ТАСС, 16 октября. Два теплохода столкнулись в протоке Шамопосл в Ямало-Ненецком автономном округе, организована проверка. Пострадавших и загрязнения окружающей среды в результате инцидента нет, сообщили в субботу в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительной информации, вечером 15 октября 2021 года в протоке Шамопосл (ближайший населенный пункт - п. Лабытнанги) ЯНАО произошло столкновение теплохода "Туман-1" с пришвартованным возле берега теплоходом "РПБ-302". Пострадавших нет. Загрязнения окружающей среды, препятствий для движения нет. Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на теплоходе "РПБ-302" находились пять членов экипажа.