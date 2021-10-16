Руководители общины Виссариона отказались от прекращения части их уголовного дела

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Руководители религиозной общины "Церковь последнего завета" (общины Виссариона) получили от следствия предложение прекратить часть возбужденного в отношении них уголовного дела в связи с истечением срока давности. Обвиняемые отказались, настаивая на своей полной невиновности, сообщили в своем телеграм-канале адвокаты обвиняемых.

"Следствие предложило обвиняемым прекратить часть уголовного дела по причинению тяжкого вреда здоровью в связи с истечением сроков давности. Это означало бы, что расследование в отношении нескольких потерпевших, которые жили в общине очень давно, не продолжалось бы. Но при таком прекращении не делается вывод о невиновности. Все обвиняемые отказались от такого прекращения, так как сочли это скрытым признанием вины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в деле 23 потерпевших. "Защита будет настаивать на прекращении [дела] в связи с отсутствием события преступления или на оправдательном приговоре", - уточняется в сообщении.

Комментарием следственных органов ТАСС пока не располагает.

В конце сентября 2020 года основатель религиозной общины Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, пресс-секретарь общины Вадим Редькин и руководитель школы при общине Владимир Ведерников были арестованы. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Им предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами"). Прокуратура Красноярского края обратилась в краевой суд с иском о ликвидации религиозной организации "Церковь последнего завета".