Владельцев иркутского пансионата задержали после смерти женщины от психотропных препаратов

ИРКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета задержали семью (супружескую пару и их дочь), открывшую пансионат для инвалидов и престарелых "Доброта" в Иркутске. Все трое обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смерти женщины от отравления психотропными препаратами, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Иркутской области.

"Следствием установлено, что в марте текущего года в пансионате скончалась женщина. Причиной ее смерти стало отравление психотропными лекарственными препаратами. В ходе предварительного следствия установлено, что члены семьи - супруги и их дочь - оказывали на территории города Иркутска услуги по уходу за престарелыми и инвалидами, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей при отсутствии у персонала медицинского образования и соответствующей лицензии", - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Трое фигурантов дела задержаны, им предъявлено обвинение. Женщина по решению суда будет находиться под домашним арестом, остальные обвиняемые заключены под стражу.