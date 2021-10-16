В мордовском селе подросток получил ранения в результате сработки ручного гранатомета

ТАСС, 16 октября. Подросток получил травмы в результате срабатывания гранатомета в селе в Мордовии. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили еще одну единицу такого же оружия в гаражах, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону в субботу.

"Поступило сообщение о том, что житель села Атемар получил огнестрельное ранение. В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группой ММО установлено, что телесные повреждения 17-летний молодой человек получил в результате сработки ручного гранатомета. При обследовании прилегающей территории в гаражном массиве, расположенном рядом с местом происшествия, полицейские обнаружили еще один гранатомет", - сказано в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Они устанавливают происхождение оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в МВД.