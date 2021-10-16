Пожар на складе воинской части в Коломне ликвидировали

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пожарные воинской части, дислоцированной в Коломне, вместе с расчетами МЧС ликвидировали возгорание неэксплуатируемого нежилого строения, расположенного на территории части. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"16 октября около 12:00 на территории воинской части, дислоцированной в Коломне, дежурной службой части обнаружено возгорание неэксплуатируемого нежилого строения. К настоящему моменту штатными пожарными командами части совместно с пожарными расчетами МЧС пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что пожарные ликвидировали открытое горение на складе. "В 13:00 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала, добавил он.

Днем в субботу загорелись крыша и чердак склада на территории воинской части на улице Ларцевы Поляны в Коломне. Пожару был присвоен второй (повышенный) номер сложности, его удалось локализовать на площади 200 кв. метров. В пресс-службе ЗВО отметили, что на месте ЧП работает комиссия воинской части.