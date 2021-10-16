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Житель Югры напал с ножом и топором на росгвардейцев

Инцидент произошел в поселке Нижнесортымском

ТАСС, 16 октября. Пьяный житель Ханты-Мансийского автономного округа напал с ножом и топором на сотрудников Росгвардии, прибывших на помощь его домочадцам - женщине и двум детям. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

"Экипаж вневедомственной охраны управления Росгвардии по ХМАО - Югре защитил женщину и двух ее несовершеннолетних детей от нетрезвого главы семейства, вооруженного ножами и топором. Инцидент произошел прошлой ночью в поселке Нижнесортымском недалеко от Сургута. По прибытии на вызов в многоквартирный жилой дом по улице Хусаинова росгвардейцы услышали за дверью квартиры детский плач и женские крики. Когда сотрудникам удалось проникнуть внутрь, в одного из них полетел нож, попавший в грудную часть бронежилета, затем агрессивный мужчина метнул в сторону росгвардейцев еще один нож и замахнулся топором", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленник не отреагировал на требование прекратить противоправные действия, и сотрудник вневедомственной охраны был вынужден применить табельное оружие, ранив нападавшего.

"До приезда скорой ему была оказана первая доврачебная помощь. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей и неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, злоумышленник подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 и ст. 317 ("Угроза убийством" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ. Также в ведомстве добавили, что 51-летний мужчина высказывал угрозы убийством своей супруге и детям.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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