Бывшего главу ЦБ Ирана приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в коррупции

ТЕГЕРАН, 16 октября. /ТАСС/. Бывший глава Центробанка Ирана Валиолла Сейф приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом заявил в субботу официальный представитель судебных властей страны Забихолла Ходаэян.

"Сейф, занимавший на тот момент пост главы ЦБ, <...> обвиняется в создании условий для незаконной продажи $159,8 млн и €20,5 млн, а также халатности и злоупотреблениях и приговаривается к 10 годам лишения свободы", - цитирует Ходаэяна агентство IRNA.

Кроме того, суд приговорил Сейеда Ахмада Арагчи, занимавшего пост заместителя главы ЦБ, к восьми годам лишения свободы за незаконные валютные операции.

Сейф занимал должность главы ЦБ с 2013 по 2018 год в период правления президента Хасана Роухани (2013-2021 года).