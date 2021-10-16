В Екатеринбурге загорелась лесная подстилка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Пожарные борются с огнем на площади 2 га в районе Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Горит лесная подстилка, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На площади 2 га горит лесная подстилка", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пожар произошел на улице Водонасосной.

В ведомстве отметили, что сообщение о возгорании поступило утром.

На месте работают 12 человек, четыре единицы спецтехники, из них от МЧС России - три человека, одна пожарная автоцистерна.