В Кемеровской области начали разыскивать пропавшую неделю назад 16-летнюю девушку

КЕМЕРОВО, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали поиски 16-летней девочки, которая 9 октября отправилась из Кемерова в областной город Березовский и пропала без вести. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области разыскивается без вести пропавшая 16-летняя [девушка]. 9 октября 2021 года она отправилась из дома в городе Кемерово в город Березовский на занятия в учебном заведении и не вернулась, на мобильный телефон не отвечает", - говорится в сообщении.

В полицию Кемерова с заявлением о розыске дочери обратилась мать. Девочке на вид 16-17 лет, рост 156 см, телосложение среднее, волосы длинные темного цвета, лицо смуглое, глаза голубые. Была одета в синюю куртку и розовую толстовку.