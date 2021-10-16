{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция Киева открыла дело по статье о хулиганстве в связи с обстрелом микроавтобуса

В МВД Украины сообщили, что стрелявших не нашли

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после обстрела неизвестными маршрутного такси в Киеве, в результате которого ранение получил водитель. Об этом в субботу сообщило Министерство внутренних дел Украины.

"По данному факту следователи Днепровского управления полиции [Киева] открыли уголовное производство по [статье] "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что стрелявшие не найдены. "Сейчас усилия сотрудников правоохранительных органов направлены на установление и задержание лиц нападавших", - заверили силовики.

В МВД добавили, что раненому водителю была оказана медицинская помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

Ранее сообщалось об обстреле маршрутного такси в Днепровском районе Киева группой мужчин. По данным полиции, неизвестные совершили несколько выстрелов и скрылись.

Теги
Украина
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Псковской области
Одного из них увезли в больницу
Читать полностью