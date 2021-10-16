CNN: в Техасе в результате стрельбы погиб один полицейский

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Один полицейский погиб и двое были ранены в результате стрельбы при задержании утром в субботу в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам помощника главы полицейского управления города Джеймса Джонса, правоохранители, вероятно, пытались помешать ограблению на улице около одного из баров. "Они пытались арестовать или задержать подозреваемого, <...> когда попали в засаду", - сказал он. По сведениям CNN, другой злоумышленник подошел к полицейским со спины и сделал несколько выстрелов из винтовки.

Пострадавшие госпитализированы. Ведется поиск стрелявшего.