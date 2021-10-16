Электрички Курского направления МЖД задерживаются из-за пассажира на путях

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МЖД.

"В 18:20 на участке Подольск-Гривно Курского направления МЖД произошло травмирование человека пригородным поездом, по предварительной информации, в результате несанкционированного прохода через пути", - сообщили в пресс-службе.

Прогнозируются задержки поездов из Москвы. МЖД призывает граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта.