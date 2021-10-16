{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Бразилии три человека погибли после крушения лодки с туристами

По данным агентства Prensa Latina, еще семеро числятся пропавшими без вести

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 октября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли и семь числятся пропавшими без вести в Бразилии в результате крушения лодки с туристами, которое произошло на реке Парагвай (юго-запад страны). Об этом сообщило в субботу агентство Prensa Latina.

По предварительным данным, туристическое судно, на борту которого находился 21 человек, перевернулось из-за сильных порывов ветра и затонуло. Лодка с туристами возвращалась в один из отелей города Корумба (штат Мату-Гросу-ду-Сул) после выхода на рыбалку.

На месте происшествия продолжается спасательная операция. В ней участвуют 12 водолазов.

Теги
Бразилия
Двое задержаны в связи со смертью от отравления спиртом 18 человек в Екатеринбурге
Читать полностью