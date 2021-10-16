Пожар на лесной подстилке в Екатеринбурге локализовали на площади 1,7 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Пожар на лесной подстилке в районе Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге локализовали на площади 1,7 га. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в главке МЧС сообщали, что пожарные борются с огнем на площади 2 га. Сигнал о возгорании на улице Водонасосной поступил утром.

"Локализовано возгорание на площади 1,7 га. <...> Работает одна единица техники и три [человека] личного состава", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, по оценкам, в ближайшее время пожар будет ликвидирован.