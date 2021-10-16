{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: на юго-западе Индии из-за ливней погибли 10 человек

По данным газеты Hindustan Times, еще около 18 человек пропали без вести

ТАСС, 16 октября. По меньшей мере 10 человек погибли и еще около 18 пропали без вести в результате сильных ливней, обрушившихся на несколько регионов штата Керала. Об этом сообщила в субботу газета Hindustan Times со ссылкой на официальные источники в правительстве штата.

По их информации, больше всего пострадали три района штата: в округе Идукки погибли два человека, четверо стали жертвами стихии в округах Патанамтитта и Коттаям. В последнем еще 18 человек пропали без вести. Метеорологический департамент Индии объявил в шести округах штата чрезвычайное положение.

Как сообщили местные власти, по меньшей мере 5 тыс. семей были эвакуированы по всему штату. Правительство штата также приняло решение из-за погодных условий приостановить паломничество в храм бога Айяппана в Сабаримале на юге Индии.

Теги
Индия
Полиция раскрыла имя подозреваемого в убийстве британского депутата
По данным телеканала Sky News, его зовут Али Харби Али
Полиция раскрыла имя подозреваемого в убийстве британского депутата
Читать полностью