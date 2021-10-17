Подачу электричества восстанавливают в пяти населенных пунктах в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Снегопад и сильный ветер в Хабаровском крае привели к отключению электричества в населенных пунктах, электроснабжение восстанавливают. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Циклон начал оказывать влияние на территорию Хабаровского края 16 октября, на некоторых дорогах из-за плохой видимости ограничили движение автобусов.

"В течение дня отмечались нарушения электроснабжения в населенных пунктах Ванинского, Советско-Гаванского и Ульчского районов. Были оперативно организованы работы по устранению повреждений электросети. На утро 17 октября аварийно-восстановительные работы продолжаются в пяти населенных пунктах", - говорится в сообщении, уточнив, что всего отключили семь населенных пунктов.

Ограничения для автобусов из-за непогоды действуют на дорогах Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Советская Гавань - Ванино, Комсомольск-на-Амуре - Амурск, Комсомольск-на-Амуре - поселок Солнечный с подъездом к поселку Горный.

Активный циклон сохраняет свое влияние на территорию региона. 17 октября, по информации синоптиков, наиболее неблагоприятные погодные условия будут складываться на территории Николаевского и Ульчского районов, а также на побережье Татарского пролива - в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Ожидается выпадение местами сильного и очень сильного мокрого снега, гололедные явления, сильные порывы ветра.