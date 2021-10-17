Напавшего на пациентов якутского наркодиспансера госпитализировали с ранением

ТАСС, 17 октября. Пациента якутского республиканского наркологического диспансера, напавшего на других пациентов, госпитализировали после попытки совершить самоубийство. Об этом сообщила прокуратура региона.

Вечером 16 октября в палате Якутского республиканского наркологического диспансера мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам. В результате один человек погиб, четверых госпитализировали. По данным источника ТАСС во властных структурах региона, нападавшего задержали.

"После нападения, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, <...> также госпитализирован", - говорится в распространенном релизе.

Прокуратура республики по факту случившегося организовала проверку. "Предварительно установлено, что мужчина 1974 года рождения, поступив 16 октября 2021 года в наркологический диспансер, вечером этого же дня нанес ножевые ранения пяти пациентам, один из которых в результате полученного телесного повреждения скончался, четверо пострадавших доставлены в хирургическое отделение республиканской больницы №2", - говорится в сообщении.

Прокуроры оценят причины и условия произошедшего, обеспечение в учреждении безопасности пациентов. На контроле прокуратуры также находится расследование уголовного дела, возбужденного по этому факту следственными органами по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".