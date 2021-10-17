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Напавшего на пациентов якутского наркодиспансера госпитализировали с ранением

Прокуратура проводит проверку и держит на контроле расследование уголовного дела

ТАСС, 17 октября. Пациента якутского республиканского наркологического диспансера, напавшего на других пациентов, госпитализировали после попытки совершить самоубийство. Об этом сообщила прокуратура региона.

Вечером 16 октября в палате Якутского республиканского наркологического диспансера мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам. В результате один человек погиб, четверых госпитализировали. По данным источника ТАСС во властных структурах региона, нападавшего задержали.

"После нападения, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, <...> также госпитализирован", - говорится в распространенном релизе.

Прокуратура республики по факту случившегося организовала проверку. "Предварительно установлено, что мужчина 1974 года рождения, поступив 16 октября 2021 года в наркологический диспансер, вечером этого же дня нанес ножевые ранения пяти пациентам, один из которых в результате полученного телесного повреждения скончался, четверо пострадавших доставлены в хирургическое отделение республиканской больницы №2", - говорится в сообщении.

Прокуроры оценят причины и условия произошедшего, обеспечение в учреждении безопасности пациентов. На контроле прокуратуры также находится расследование уголовного дела, возбужденного по этому факту следственными органами по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц".

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РоссияЯкутия
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