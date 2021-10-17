На Сахалине 13 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

ТАСС, 17 октября. Подачу электроснабжения нарушил в 13 населенных пунктах в Александровск-Сахалинском районе сильный ветер и снегопад. Об этом сообщила администрация губернатора и правительства Сахалинской области.

"Без света остались 13 населенных пунктов - 1 853 человека, 965 домов, 47 социально значимых объектов, 12 котельных. Больница, школа-интернат, дом престарелых и котельные запитаны от резервных источников питания, запас топлива на семь суток. Теплоснабжение сейчас восстановлено, постепенно повышается температура теплоносителя в системе. В районе работает бригада "Сахалинэнерго". Сейчас муниципалитет продолжает оставаться под действием стихии", - говорится в распространенном сообщении.

Александровск-Сахалинский район оказался под действием циклона. В результате сильных порывов ветра повредило кровли на нескольких зданиях, в том числе на школе и политехническом центре. Повалило десять деревьев, восемь столбов линий электропередачи. Кровля одного из зданий упала на людей - один человек погиб, один пострадал.

Кроме того, отключения электроснабжения фиксируются еще в нескольких районах области. "В результате воздействия комплекса гидрометеорологических явлений на северную часть острова Сахалин, вызванных сильными осадками и усилением ветра до 35 м/с, произошло отключение электроснабжения в <...> Александровск-Сахалинском, Охинском, Ногликском, и Углегорском районах", - говорится в распространенном релизе. Ремонтные бригады устраняют последствия циклона.

