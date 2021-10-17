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Режим ЧС ввели в двух поселках в Тюменской области из-за птичьего гриппа

Вспышка вирусного заболевания произошла на территории птицефабрики "Боровская"

ТЮМЕНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Режим ЧС введен в поселках Боровский и Андреевский Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа на территории птицефабрики "Боровская". Об этом сообщили в региональном оперштабе в воскресенье.

"Из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике 16 октября в 20:00 в границах муниципальных образований п. Боровский и п. Андреевский введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее на птицефабрике "Боровская" в Тюменской области карантин был установлен 13 октября на 21 день. Позже птиц, восприимчивых к высокопатогенному гриппу, постановили изъять. До этого карантин из-за птичьего гриппа был объявлен в ряде населенных пунктов Тюменского, Исетского и других районов Тюменской области.

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