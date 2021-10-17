СМИ: на востоке Китая затонуло рыболовецкое судно

ШАНХАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Не менее 11 человек пропали без вести после того, как рыболовецкое судно затонуло у восточного побережья Китая. Об этом сообщает в воскресенье информационный портал "Пэнпай".

Инцидент произошел в субботу ночью в 120 морских милях к северо-востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. На борту судна в тот момент находилось 13 человек, двоих из них спасателям удалось обнаружить и вытащить из воды, остальные пока считаются пропавшими без вести.

В продолжающейся поисково-спасательной операции задействован вертолет и несколько катеров береговой охраны.