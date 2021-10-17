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Ураганный ветер полностью обесточил город Оха на севере Сахалина

К аварийно-восстановительным работам привлекли 15 человек, пять единиц техники и три человека административного персонала

ТАСС, 17 октября. Ураганный ветер оставил без энергоснабжения часть Охинского района на Сахалине, сам районный центр полностью остался без света, сообщил глава области Валерий Лимаренко.

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"Разгул стихии оставил без света часть Охинского района: села Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури. На Восточном запущены дизель-генераторы, работает котельная и водонасосная. В Москальво, Некрасовке также запущены котельные и водонасосные. В Лагури - на генераторе. На Тунгоре, в Рыбном и Рыбновске - автономная система электроснабжения от дизель-генератора, жизнедеятельность сел не нарушена. По городу произошло полное отключение электроэнергии", - написал Лимаренко.

На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии. Для ликвидации аварийных ситуаций работают специалисты Охинских электрических сетей - 15 человек, пять единиц техники, три человека административного персонала.

Основная причина массовых отключений - постоянный перехлест проводов. "Сейчас в районе отмечается ураганный ветер, в Охе до 25 м/с, на побережьях до 30 м/с - это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как "ураганный". Специалисты подчеркивают: в данной ситуации для полного и стабильного восстановления электроснабжения необходимо ждать снижения порывов ветра. Прогнозно - с 20:00 часов ожидается уменьшение скорости ветра. Тогда можно будет говорить о восстановлении света в домах", - добавил Лимаренко.

Глава региона поручил региональному министерству ЖКХ оказать муниципалитету помощь в ликвидации последствий циклона. Стихия унесла жизни двух человек - в Александровске-Сахалинском на людей упала кровля здания.

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РоссияСахалинская область
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