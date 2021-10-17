Ураганный ветер полностью обесточил город Оха на севере Сахалина

ТАСС, 17 октября. Ураганный ветер оставил без энергоснабжения часть Охинского района на Сахалине, сам районный центр полностью остался без света, сообщил глава области Валерий Лимаренко.

"Разгул стихии оставил без света часть Охинского района: села Восточное, Эхаби, Некрасовка, Москальво, Лагури. На Восточном запущены дизель-генераторы, работает котельная и водонасосная. В Москальво, Некрасовке также запущены котельные и водонасосные. В Лагури - на генераторе. На Тунгоре, в Рыбном и Рыбновске - автономная система электроснабжения от дизель-генератора, жизнедеятельность сел не нарушена. По городу произошло полное отключение электроэнергии", - написал Лимаренко.

На ТЭЦ в связи со снижением нагрузки отключились все линии. Для ликвидации аварийных ситуаций работают специалисты Охинских электрических сетей - 15 человек, пять единиц техники, три человека административного персонала.

Основная причина массовых отключений - постоянный перехлест проводов. "Сейчас в районе отмечается ураганный ветер, в Охе до 25 м/с, на побережьях до 30 м/с - это нестандартная ситуация, ветер квалифицируется как "ураганный". Специалисты подчеркивают: в данной ситуации для полного и стабильного восстановления электроснабжения необходимо ждать снижения порывов ветра. Прогнозно - с 20:00 часов ожидается уменьшение скорости ветра. Тогда можно будет говорить о восстановлении света в домах", - добавил Лимаренко.

Глава региона поручил региональному министерству ЖКХ оказать муниципалитету помощь в ликвидации последствий циклона. Стихия унесла жизни двух человек - в Александровске-Сахалинском на людей упала кровля здания.