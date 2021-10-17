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Два человека погибли во время пожара в частном доме в Новгородской области

До прибытия пожарных соседи спасли из горящего дома ребенка

ТАСС, 17 октября. Два человека погибли в воскресенье во время пожара в частном доме в поселке Кулотино Окуловского района Новгородской области. До прибытия пожарных соседи спасли из горящего дома ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"17 октября 2021 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Кулотино Окуловского района Новгородской области. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. <…> По предварительным данным, в доме проживала семья. До прибытия пожарных местными жителями спасена девочка 2016 года рождения. Ребенок с термическими ожогами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в Кулотино поступило около 01:00. К моменту прибытия пожарных огонь охватил всю площадь дома. Возгорание ликвидировали в 02:30, в результате ЧП полностью сгорели жилой дом, хозпостройка и сгораемые детали моторного отсека автомобиля

К месту ЧП направили следственно-оперативную группу, проводится доследственная проверка. Причина пожара устанавливается.

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