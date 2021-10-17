Состояние пострадавших после инцидента в наркодиспансере в Якутии стабильно тяжелое

ТАСС, 17 октября. Медики в Якутии отпустили на амбулаторное лечение одного из пострадавших после нападения в наркодиспансере, состояние остальных стабильно тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Вечером 16 октября в палате Якутского республиканского наркологического диспансера мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам. В результате один человек погиб, четверо госпитализированы. Сам нападавший также был госпитализирован, он пытался покончить жизнь самоубийством.

"Все они [пострадавшие] оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в РБ№2-ЦЭМП в результате нападения пациентом в наркологическом диспансере, где им оказана экстренная медпомощь и после осмотра четырех человек госпитализировали, одного отпустили домой на амбулаторное лечение. В настоящий момент состояние всех пациентов оценивается врачами как стабильно тяжелое. Все необходимое лечение получают в полном объеме", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").