В микрорайоне Екатеринбурга, где тлеют торфяники, выявили превышение вредных веществ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, вблизи которого тлеет торфяник. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

"Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу ул. Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 (в 1,2 раза), оксида углерода (в 1,4 раза)", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве исследовали пробы из центра города и микрорайонов Ботанический и ВИЗ. На этих территориях все показатели соответствуют нормативам. Специалисты продолжают исследования, ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение в четырех микрорайонах города (Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье). В пятницу городская администрация ввела режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона Солнечный из-за тления торфяников.

В торфяниках действуют 27 очагов пожара, для тушения организованы два водоема. В региональном ГУ МЧС отмечали, что наиболее вероятной причиной пожара мог стать поджог.