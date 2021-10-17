В Екатеринбурге за сутки потушили 10 очагов пожара на торфяниках

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Десять очагов пожара удалось ликвидировать за сутки в Екатеринбурге, где горят торфяники, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"За прошедшие сутки ликвидировано 10 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 17 очагов", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что была проведена опашка периметра пожара длиной 1,5 км, общая ее протяженность составила 5,5 км. Также открыт еще один участок по бесперебойному обеспечению пожарных водой. Кроме того, было создано два искусственных водоема. "За сутки сформирован искусственный водоем, итого в близости от места пожара подготовлены два водоема общей емкостью около 180 кубических метров", - сказали в ведомстве.

"Сегодня вечером ожидается прибытие к месту пожара насосно-рукавного комплекса "Шквал", в месте его работы организован жилой модуль для размещения личного состава. Также развернут городок жизнеобеспечения, в котором осуществляется прием пищи и отдых участников тушения пожара", - добавили в МЧС.

Всего в тушении торфяника участвуют 292 человека, привлечено 50 единиц техники.

Сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября, когда в городе появился смог. В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в четырех микрорайонах города: Автовокзале, Солнечном, Ботаническом и Краснолесье. В пятницу и субботу дымка сохранилась в районах города. В пятницу городская администрация ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Солнечного из-за тления торфяников. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожара считают поджог.