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Посольство подтвердило факт гибели четырех граждан России в отеле в Албании

Консульский отдел диппредставительства выясняет обстоятельства произошедшего
Здание посольства России в Албании Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание посольства России в Албании
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Тиране подтверждает факт гибели четырех россиян в отеле в Албании и рассчитывает на тщательное расследование произошедшего. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, размещенном в воскресенье в Telegram-канале МИД России.

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"Посольство России в Албании подтверждает факт гибели четырех российских граждан (Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов) в отеле в районе г. Кавая. Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин смерти россиян. Родственники погибших извещены. Предстоит репатриация тел на родину", - сообщили в диппредставительстве.

Россиян, как писало издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию, нашли мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля в деревне Керрет. По данным издания, российские туристы задохнулись. В посольстве России в Албании в субботу вечером заявляли, что занимаются выяснением подробностей произошедшего.

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