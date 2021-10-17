На Сахалине из-за непогоды без электричества остаются 6 200 человек

ТАСС, 17 октября. Количество потребителей, которые из-за непогоды на Сахалине остаются без электричества, составляет около 6 200 человек. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства энергетики Сахалинской области.

"Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения на Сахалине. Количество отключенных из-за непогоды потребителей сократилось до 6 200 человек", - говорится в сообщении.

Север Сахалина 17 октября оказался во власти мощного циклона. Ранее администрация губернатора и правительства Сахалинской области сообщила, что подача электроснабжения нарушена в ряде населенных пунктов в Александровск-Сахалинском и Охинском районах из-за сильного ветра и снегопада. В Александровск-Сахалинском районе порывами ветра обрушило 10 столбов ЛЭП, 12 деревьев, повредило 9 крыш на жилых домах и социальных объектах. Ураганный ветер оставил без света также значительную часть Охинского района, из-за чего случились перебои с тепло- и водоснабжением.

Восстановительные работы осложняются продолжающейся непогодой, к тому же в Александровск-Сахалинском районе единственная линия электропередачи проходит по труднодоступной местности. Принято решение привлечь вертолет МЧС и беспилотник для скорейшего поиска разрывов на линии и подачи электричества. Сейчас энергоснабжение в районе обеспечивается за счет резервных дизель-генераторов. Они питают больницу, школу-интернат, дом престарелых, а также котельную, благодаря чему в дома жителей поступает тепло. Ранним утром в муниципалитет направится энергопоезд, который даст дополнительные мощности для снабжения домов и социальных объектов.