Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Тела троих детей обнаружены после пожара в частном доме в поселке Вознесенское Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 17:35 мск поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме по адресу: Вознесенский район, рабочий поселок Вознесенское, ул. Сенная <…>. В 19:53 мск на месте пожара обнаружены погибшие несовершеннолетние. <…> Погибли три человека", - отметили в пресс-службе.

По информации регионального ГУ МЧС, в медицинское учреждение была доставлена мать несовершеннолетних 1984 года рождения, которая пострадала при пожаре.

В 17:55 мск пожар локализован на площади 120 кв. м. В 18:20 мск объявлена ликвидация открытого горения. В 20:05 мск пожар был потушен, площадь составила 120 кв. м. От МЧС в тушении пожара принимали участие девять человек личного состава и пять единиц техники. Причина пожара устанавливается.

В следственном управлении СК РФ по региону журналистам сообщили, что по факту гибели при пожаре трех малолетних детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). По предварительной информации СК, возраст погибших - 1,5 года, четыре года и шесть лет.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту пожара. На место происшествия выехал прокурор Вознесенского района Сергей Долганов.