{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN: при стрельбе в университете в США погиб один человек

По данным телеканала, еще несколько человек получили ранения

ТАСС, 17 октября. По меньшей мере один человек убит, несколько получили ранения в результате стрельбы на территории Государственного университета Грэмблинга в штате Луизиана. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя университета.

По его данным, инцидент произошел рано утром. В университете проходила встреча выпускников, когда раздались несколько выстрелов. По предварительным данным, погибший не являлся студентом. Все присутствующие на встрече были направлены в безопасное место.

Как отмечает телеканал, в учебном заведении отменили все занятия в понедельник, а также приостановили мероприятия по случаю встречи выпускников.

Стрелявший не был задержан. Полиция штата начала расследование.

Теги
США
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области
Площадь возгорания составила 120 кв. м
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области
Читать полностью