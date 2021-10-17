CNN: при стрельбе в университете в США погиб один человек

ТАСС, 17 октября. По меньшей мере один человек убит, несколько получили ранения в результате стрельбы на территории Государственного университета Грэмблинга в штате Луизиана. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя университета.

По его данным, инцидент произошел рано утром. В университете проходила встреча выпускников, когда раздались несколько выстрелов. По предварительным данным, погибший не являлся студентом. Все присутствующие на встрече были направлены в безопасное место.

Как отмечает телеканал, в учебном заведении отменили все занятия в понедельник, а также приостановили мероприятия по случаю встречи выпускников.

Стрелявший не был задержан. Полиция штата начала расследование.